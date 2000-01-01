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انتشال جثامين 283 شهيدا من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس

الإثنين 22 أبريل 2024 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشال جثامين 283 شهيدا من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس



غزة / سما /

انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف، اليوم الاثنين، جثامين 283 شهيدا من ثلاث مقابر جماعية من مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

 

وقالت مصادر صحفية، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت اليوم جثامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى ناصر الطبي، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الذين عُثر على جثامينهم حتى الآن إلى 283 شهيدا.

 

ولفتت إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، وقتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

 

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثث ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

 

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

 

وكانت طواقم الإنقاذ والإسعاف قد بدأت أمس الأحد، بانتشال جثامين 210 شهداء من مقبرة جماعية داخل المجمع.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77084.

 

#جثامين #شهداء #خانيونس

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