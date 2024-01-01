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وزير خارجية الأردن يدعو للضغط على "إسرائيل" لمنع مذبحة في رفح

الإثنين 22 أبريل 2024 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الأردن يدعو للضغط على "إسرائيل" لمنع مذبحة في رفح



عمان / سما /

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، للضغط على "إسرائيل"؛ لمنعها من مهاجمة رفح جنوبي قطاع غزة، وتجنب مذبحة جديدة.

جاء ذلك في منشور للوزير الأردني على حسابه بمنصة "أكس".

وكتب الصفدي "على الجميع أن يضغطوا على إسرائيل لمنعها من مهاجمة رفح"، مضيفا أن "مثل هذا الهجوم سيكون بمثابة مذبحة أخرى".

وتابع "راديكاليون في الحكومة الإسرائيلية يدفعون نحو التفجير في الضفة الغربية".

ومساء السبت، نفذت "إسرائيل" غارتين جويتين على منزلين أحدهما شرقي رفح والآخر وسطها، ما أسفر عن استشهاد 24 شخصا، غالبيتهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

#وزير خارجية الأردن #الأردن #إسرائيل

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