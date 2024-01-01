تضامن واسع مع اعتصام جامعة "كولومبيا" الأمريكية دعما لغزة

وكالات / سما /

اتسع الاعتصام المفتوح لمئات الطلاب والناشطين في جامعة "كولومبيا" الأمريكي نصرة لقطاع غزة، ليشمل عديد الجامعات والاتحادات الطلابية في الولايات المتحدة، رفضا لاعتقال عشرات الطلبة خلال وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي ضد المجازر الإسرائيلية.



وينظم طلبة جامعة كولومبيا مخيم تضامن مع غزة داخل حرم الجامعة بولاية نيويورك لليوم الخامس على التوالي، تعبيرا عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال، وإيقاف الدعم المادي لها.

وأعلن الطلبة الاستمرار في اعتصامهم داخل الخيم التي نصبت في ساحة الجامعة بعد قيام الشرطة المحلية باعتقال العشرات منهم، في الوقت الذي يستمر فيه الآلاف من المتظاهرين خارج أسوار الجامعة بالتضامن مع الطلبة لدعم اعتصامهم.



وفي السياق ذاته، نظم طلاب جامعة ييل في ولاية كونيتيكت مخيما مماثلا لدعم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، رفضا للاعتقالات التعسفية للطلاب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.



وفي جامعة هارفارد بمدينة كامبريدج الأمريكية، دعت لجنة التضامن مع فلسطين ومنظمة المقاومة الأمريكية الأفريقية، وطلاب القانون من أجل فلسطين حرة، وطلاب الدراسات العليا من أجل فلسطين، واليهود من أجل فلسطين، واتحاد طلاب الدراسات العليا بجامعة هارفارد، الطلاب إلى الانضمام إلى إضراب؛ "تضامنا مع طلاب كولومبيا الصامدين"، مساء السبت الماضي.



ودعا الفرع الوطني لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين "SJP" جميع الفروع إلى اتباع خطى جامعة كولومبيا، والضغط على إداراتها لسحب استثماراتها من دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ تضامنا مع أهالي قطاع غزة.



وطالبت المنظمة في منشور عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، بتعزيز الحراك الطلابي في الجامعات كافة، وقالت إنه "اختيار الجامعات للربح والسمعة على حساب حياة شعب فلسطين وإرادة طلابه".



وأعدت المنظمة إضرابات ووقفات احتجاجية؛ رفضا لاعتقال الطلبة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، ودعما لغزة في العديد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك جامعة براون في رود آيلاند، وجامعة ميامي، وجامعة ولاية أوهايو، وجامعة برينستون في نيوجيرسي، وجامعة نورث وسترن في إلينوي، وجامعتي مدينة نيويورك وولاية نيفادا.



ويعيش عدد من الجامعات الأمريكية على إيقاع تزايد احتجاجات الطلاب الداعمين لغزة؛ وذلك عقب اعتقال الشرطة، الخميس، ما يناهز الـ100 طالب مؤيدين لفلسطين، من حرم جامعة كولومبيا، في نيويورك.



وجاء اعتقال الطلبة بعد سماح رئيستها، نعمت شفيق، لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

ورفع الطلبة المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها "مخيم التضامن مع غزة"، وفيما افترش العديد منهم التراب، فقد ذهب بعضهم الآخر لتناول الطعام، وآخرون فتحوا حاسباتهم للدراسة، وأقام المسلمون بينهم صلاتي المغرب والعشاء في الحرم.



يأتي ذلك في ظل تواصل الحراك الشعبي الداعم للشعب الفلسطيني، والرافض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن والعواصم الغربية، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.



ولليوم الـ199 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على 34 ألف شهيد، وأكثر من 76 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.