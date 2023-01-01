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ارتفاع اعتقالات إسرائيل بالضفة إلى 8425 منذ 7 أكتوبر

الإثنين 22 أبريل 2024 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع اعتقالات إسرائيل بالضفة إلى 8425 منذ 7 أكتوبر



غزة / سما /

اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا بين مساء الأحد وصباح الاثنين، ما رفع حصيلة اعتقالاته في الضفة الغربية المحتلة إلى 8 آلاف و425 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك الاثنين: “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، 25 فلسطينيا على الأقل بالضفة”.

وبالمعتقلين الجدد، وبينهم أسرى سابقون، ارتفعت حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 8 آلاف و425، وفق البيان.

وتركزت أغلب عمليات الاعتقال الأخيرة، حسب البيان، في محافظتي نابلس وجنين (شمال)، بالإضافة إلى أخرى في القدس (وسط) وبيت لحم والخليل (جنوب) وطوباس وقلقيلية (شمال).
وتشمل معطيات المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومَن أفرجت عنهم لاحقا.

وسبق أن أفادت المؤسستان، الأحد، بارتفاع إجمالي معتقلي الضفة إلى 8 آلاف و400، إثر اعتقال 50 فلسطينيا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم (شمال).

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على فلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 486 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و900، حسب مؤسسات فلسطينية معنية.

فيماخلفت الحرب المتواصلة على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

#اعتقالات

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