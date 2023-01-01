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الاحتلال يعطل المنظومة الشمسية المزودة لمستشفى العودة في النصيرات بالكهرباء

الإثنين 22 أبريل 2024 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعطل المنظومة الشمسية المزودة لمستشفى العودة في النصيرات بالكهرباء



غزة / سما /

أفاد مستشفى العودة بالنصيرات، يوم الاثنين، بتعطل منظومة الطاقة الشمسية المزودة له بالكهرباء، بعد استهدافه من الاحتلال فجر اليوم.

وأكدت المستشفى، في تصريح لها، أن استهداف الاحتلال أدى إلى تلف كبير في خزانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.

واستهدف الاحتلال، فجر اليوم، مقر إدارة مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة مرتين، الأولى عند الساعة 3:35 والثانية عند 3:43 فجرا، كما ورد في التصريح.

وأدان المستشفى الاستهداف معتبرا أنه "مباشر خصوصا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة للأطراف كافة".

وشدد على أنه يلتزم بإجراءات العمل أثناء النزاعات والحروب.

وكان مراسل "صفا" أفاد منذ الصباح بتعرض مناطق شمالي النصيرات والمغراقة والبريج والمغازي لقصف مدفعي عنيف منذ ساعات الفجر، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف الطابق العلوي من مبنى الإدارة بمستشفى العودة بالنصيرات وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وكارثة إنسانية ودمارا واسعا في البنية التحتية.

#مستشفى العودة

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