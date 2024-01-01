3 إصابات في القدس جراء عملية دهس

القدس المحتلة / سما /

أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية دهس وقعت في القدس، صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتلقت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بلاغا عن جرحى جراء عملية دهس في القدس، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وأفادت في بياناتها لوسائل الإعلام بإصابة 3 إسرائيليينن بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، فيما يشتبه أنها عملية دهس بالقدس الغربية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال فلسطينيين اثنين يشتبه بتنفيذهما صباح اليوم عملية دهس في القدس.

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية: "منفذا عملية القدس من سكان الخليل ويبلغان من العمر 18 عاما ويجري التحقيق في كيفية وصولهما للقدس بمركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذي عملية الدهس التي أصيب بها 3 مستوطنين تمكنا من الانسحاب من المكان، حيث أجرت الشرطة عمليات بحث وتفتيش عنهما، وأعلن عن اعتقالهما لاحقا.

ولفتت إلى أن العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى "روميما"، وهو في غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات في موقعين منفصلين، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتصب وقوع عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية في القدس، وإصابة 3 من المستوطنين، والعثور على سلاح كارلو في المكان بعد انسحاب المنفذين من المكان وجرت ملاحقتهما، على ما ورد في البيان، حيث أعلن عن اعتقالهما.

وأوضحت الشرطة في بيان آخر أن عناصرها اعتقلوا شابين في القدس قالت أنهما كانا يقودان سيارة نفذا بها دهس مستوطنين.

واستنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها إلى مكان العملية، ونصبت الحواجز ونشرت عناصرها بحثا عن المركبة الضالعة في عملية الدهس، علما أن قوات الاحتلال عززت من وجوده العسكري بالقدس المحتلة، لتأمين الاحتفالات بـ"الفصح العبري" في ساحة البراق واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.