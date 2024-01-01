التربية: تسجيل 800 من طلبة غزة لتقديم امتحان التوجيهي في مصر

رام الله / سما /

أكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية تسجيل طلبة غزة الموجودين في مصر متواصلة، من خلال فريق مختص من الوزارة وسفارة فلسطين في القاهرة وبما يشمل طلبة الثانوية العامة للعام 2024، ممن التحقوا في برنامج التعليم عن بعد وطلبة الإعادة، وطلبة الدراسات الخاصة (منازل)، والطلبة غير المستكملين في مادة أو مادتين في عام 2023 من طلبة المدارس الفلسطينيين العالقين المتواجدين حالياً في جمهورية مصر العربية، حيث أوفدت الوزارة مختصا لاستكمال ذلك في مقر السفارة.

وأفادت الوزارة أن 800 من طلبة قطاع غزة سجلوا للانتساب لتقديم امتحان الثانوية العامة في مصر وفق ترتيبات خاصة سيعلن عنها في حينه، علاوة على مئتي طالب تقريباً منتشرين في دول أخرى.

وفي السياق؛ أشارت الوزارة إلى أنها افتتحت 19 مدرسة في الضفة يتلقى فيها طلبة غزة المتواجدين في الخارج التعليم عن بٌعد حيث تطوع معلمون ومعلمات ومديرو مدارس ومشرفون تربويون.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لتوفير كل ما من شأنه خدمة الطلبة في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الاحتلال وعدوانه المتواصل عليهم، وما شهده القطاع من تدمير ممنهج طال الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والكوادر التربوية والأكاديمية، مشدداً على أن ما تقوم به الوزارة يجسد مسؤوليتها والتزامها بالدفاع عن الحق في التعليم وضمان توفير كل السبل الكفيلة بتمكين طلبة غزة من نيل حقهم في التعليم رغم قسوة المشهد وآثار عدوان الاحتلال.

ووجه برهم شكره لجمهورية مصر العربية ولسفارة فلسطين في القاهرة على تعاونهم وجهودهم، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات من الضفة الذين تطوعوا في مدارسهم التي تقدم التعليم بانتظام لطلبة غزة عن بُعد.