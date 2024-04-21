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بسبب هجوم 7 أكتوبر

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

الإثنين 22 أبريل 2024 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ



القدس المحتلة / سما /

قدّم مسؤول شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "اهارون خليفا" استقالته من مهام منصبه صباح الاثنين، على خلفية الفشل الذريع في رصد هجوم السابع من أكتوبر.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "خليفا" قدّم استقالته لقائد هيئة الأركان "هرتسي هليفي" صباح اليوم، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، حيث سينهي مهام منصبه خلال الأسابيع المقبلة بعد تعيين خلف له في هذا المنصب.

وقالت الصحيفة إن "خليفا" هو الضابط الأول بهذا المنصب الرفيع الذي يقرر تحمل مسؤوليته عن الفشل الاستخباري في السابع من أكتوبر والاستقالة.

وجاء في كتاب استقالة "خليفا" أن "فشل السابع من أكتوبر يلاحقني ولا أستطيع مواصلة مهام منصبي في هذه الظروف".

وقالت الصحيفة إن الاستقالة تأتي على خلفية فشل شعبة الاستخبارات في توقع الهجوم أو الحصول على انذارات استخباراتية بهذا الخصوص، لافتة إلا أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كانت "عمياء" عما يدور في عقل حماس قبل السابع من أكتوبر، ولم تقم الاستخبارات بتفسير خطوات حماس قبل الهجوم بشكل صحيح، واعتقدت أنها تدريبات داخلية فقط.

#الجيش الإسرائيلي #الاستخبارات الاسرائيلية #7 أكتوبر

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