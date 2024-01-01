  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الافراج عن 34 أسيرا من قطاع غزة

الإثنين 22 أبريل 2024 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن 34 أسيرا من قطاع غزة



غزة / سما /

أفرج جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، عن دفعة من الاسرى الذين تم اعتقالهم من عدة مناطق في قطاع غزة.

والمفرج عنهم هم:

1 محمد عزمي عبد المجيد النادي
2 رائد خليل إبراهيم البراغتي
3 وائل إسماعيل سعيد الخضري
4 نضال جهاد أديب أبو عيد
5 رياض عادل أحمد صبيح
6 أحمد محمد عادل دراز
7 جمعة عبد الكريم نادي الغرة
8 أحمد جويد إبراهيم الحاج
9 جمعة عودة مرشد أبو الفيتا
10 أيمن إبراهيم عبد الرحمن أبو عبيد
11 ماهر جمال سعيد اللل
12 عدنان حسن زايد مخيمر
13 عبد السلام مصطفى عبد القرعة
14 تامر مصطفى عبد القرعة
15 عبد الله محمد درويش المشهرواي
16 مؤمن سعيد سعيد الأضم
17 مروان محمد عبد اللطيف أبو جحجوح
18 صابر محمد جمعة جعفر
19 أحمد أنور أحمد عمار
20 محمود منصور عبد الكريم سلامة
21 عمر عدنان حسين مخيمر
22 مروان زهير محمود أبو عبدو
23 أحمد موسى محمد الدريملي
24 صلاح الدين جهاد محمد أبو عشيبة
25 محمد نايف نايف الأغا
26 محمود حسن عبد الرحمن النواجا
27 خالد يونس أحمد كلاب
28 أحمد نظام خالد حسين
29 محمد سهيل مطيع الحصري
30 زيد عبد الله محمد أبو عبيد
31 محمد جمعة أحمد أبو لحية
32 أمل حسين حسن أحمد
33 حسني محمد حسني الشرافي
34 محمد سعيد جميل صيام

#غزة #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)

غانتس: السنوار هو المفتاح..

تعليق جديد من "حماس" عن استبدال الوساطة القطرية والمصرية بـ"تركية"

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض ويرفض إجراء مداولات حول أهداف الحرب على غزة

لواء إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت منذ أكثر من 3 أشهر.. وحماس لم تُقوّض بل تُرمّم نفسها

نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا

بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله

الأخبار الرئيسية

اهارون خليفا

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقدم استقالته بشكل مفاجئ

كاتب اسرائيلي: نتنياهو متعصب وخراب اسرائيل على يده

تطورات اليوم الـ199 من العدوان الإسرائيلي على غزة

هنية يعلن شروط حماس لقبول وجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

سموتريتش: الاستيطان هو ما يضمن عدم قيام دولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية