الافراج عن 34 أسيرا من قطاع غزة

غزة / سما /

أفرج جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، عن دفعة من الاسرى الذين تم اعتقالهم من عدة مناطق في قطاع غزة.

والمفرج عنهم هم:

1 محمد عزمي عبد المجيد النادي

2 رائد خليل إبراهيم البراغتي

3 وائل إسماعيل سعيد الخضري

4 نضال جهاد أديب أبو عيد

5 رياض عادل أحمد صبيح

6 أحمد محمد عادل دراز

7 جمعة عبد الكريم نادي الغرة

8 أحمد جويد إبراهيم الحاج

9 جمعة عودة مرشد أبو الفيتا

10 أيمن إبراهيم عبد الرحمن أبو عبيد

11 ماهر جمال سعيد اللل

12 عدنان حسن زايد مخيمر

13 عبد السلام مصطفى عبد القرعة

14 تامر مصطفى عبد القرعة

15 عبد الله محمد درويش المشهرواي

16 مؤمن سعيد سعيد الأضم

17 مروان محمد عبد اللطيف أبو جحجوح

18 صابر محمد جمعة جعفر

19 أحمد أنور أحمد عمار

20 محمود منصور عبد الكريم سلامة

21 عمر عدنان حسين مخيمر

22 مروان زهير محمود أبو عبدو

23 أحمد موسى محمد الدريملي

24 صلاح الدين جهاد محمد أبو عشيبة

25 محمد نايف نايف الأغا

26 محمود حسن عبد الرحمن النواجا

27 خالد يونس أحمد كلاب

28 أحمد نظام خالد حسين

29 محمد سهيل مطيع الحصري

30 زيد عبد الله محمد أبو عبيد

31 محمد جمعة أحمد أبو لحية

32 أمل حسين حسن أحمد

33 حسني محمد حسني الشرافي

34 محمد سعيد جميل صيام