تطورات اليوم الـ199 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٩ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٤٨ شهيدا و ٧٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٠٩٧ شهيدا و ٧٦٩٨٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



جنوب القطاع



واعلن الدفاع المدني ارتفاع عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مجمع ناصر الطبي بخانيونس إلى 210 مشيرا إلى إمكانية ارتفاع الأعداد بشكل كبير.

وقامت قوات الاحتلال خلال اقتحامها لناصر بالعبث بالجثث سواء تغيير أماكنها او سرقة بعضها وهو ما جعل الأهالي يفقدون عددا كبيرا من الجثامين.

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مخلفة ٢٦ شهيدا وعدد كبير من الجرحى خلال ٢٤ ساعة.

وارتفع عدد شهداء عائلة عبد العال إلى ٢٠ شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا خلف مركز شرطة تل السلطان قرب الحدود المصرية ومنزلا في منطقة مصبح.

واستشهد المواطن أيمن الدباري ، 44 عاما"، جراء إطلاق النار تجاهه من قبل جنود الاحتلال في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح فيما استشهد المواطن أكرم أبو تيلخ متأثرا" بإصابة سابقة جراء قصف منزل عائلة البحابصة في حي التنور في مدينة رفح قبل عدة أيام وأسفر القصف في حينه عن استشهاد مواطنة من عائلة الرياطي.



وسط القطاع



واستشهد مواطنان من عائلة النويري في قصف على منزلهم غرب مخيم النصيرات.

واصيب عدد كبير من الأطفال في قصف منزل وسط مخيم النصيرات.

والحق صاروخ إسرائيل ضررا بالغا في ألواح الطاقة الشمسية فوق سطح مشفى العودة بالنصيرات.

ووقعت في قصف إسرائيلي استهدف مسجد التقوى في البريج وسط قطاع غزة.

وشن طائرات الاحتلال تشن غارة على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة البروك في دير البلح وسط القطاع



غزة والشمال



ووقعت اصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة المصلبة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

واستهدفت طائرات الإحتلال الحربية حي الصبرة بمدينة غزة

وقصفت المدفعية مناطق متفرقة من شمال وشرق مدينة غزة.