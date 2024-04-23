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موجة حر تضرب البلاد في الايام القادمة

الإثنين 22 أبريل 2024 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موجة حر تضرب البلاد في الايام القادمة



غزة / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو يوم الاثنين صاف إلى غائم جزئي، حار نسبياً في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2024-04-23: تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافّة حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية حيث يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة فوق معظم المناطق وجافا ويكون مغبرًا أحيانًا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2024-04-24 يكون الجو صاف إلى غائم جزئي، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية ويكون الجو شديد الحرارة وجافا ويكون مغبرًا أحيانًا وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2024-04-25 يستمر تأثر البلاد بالموجة الحارة ,حيق تكون الأجواء شديدة الحارة جافّة و مغبرًا أحيانًا، و لا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الجمعة 2024-04-26 يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لكن مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات لذا تكون الأجواء صافية بوجهٍ عام وحارة في معظم المناطق

السبت 2024-04-27 يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية لذا يكون الجو حارًا فوق معظم المناطق و جاف.

#موجة حر

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