سموتريتش: الاستيطان هو ما يضمن عدم قيام دولة فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نظل في الضفة الغربية عسكريا واستيطانيا لأن الاستيطان هو الذي يضمن عدم قيام دولة فلسطينية".

وأكد سموتريتش خلال مقابلة مع القناة السابعة العبرية أنه لا يمكن السماح للسلطة الفلسطينية أن تحكم غزة؛ لأن السلطة وحماس وجهان لعملة واحدة مع اختلافات بسيطة، موضحا أن الاستيطان في الضفة الغربية هو الحزام الأمني لدولة إسرائيل، مضيفا "لن تقوم دولة فلسطينية".

وبشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، قال سموتريتش:""سنقلب كل حجر من أجل البحث عن الأسرى بغزة واعادتهم إلى الديار بسلام وبأسرع وقت ممكن، وأنا أعتقد أن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي تعميق الضغط العسكري على حماس وعلى السنوار".

أما بشأن اجتياح رفح ، ذكر سموتريتش: "نرى مؤخرا تضاؤل بوتيرة الضغط العسكري على حماس بغزة، منذ ثلاثة شهور طالبت باجتياح رفح بقوة وحزم، أنا لا احب تسريب النقاشات التي تجرى بالكابينت إلى الخارج لكنني اقول إن غانتس وإيزنكوت هم الذين لم يعجلوا بالدخول لرفح، ولولاهم لكنا برفح منذ وقت طويل".