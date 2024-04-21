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استطلاع: 68 %من الإسرائيليين لا يؤمنون بأن نتنياهو سوف يحقق النصر في غزة

الإثنين 22 أبريل 2024 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 68 %من الإسرائيليين لا يؤمنون بأن نتنياهو سوف يحقق النصر في غزة



القدس المحتلة/سما/

 إذا أجريت الانتخابات اليوم دون تغييرات في تركيبة الأحزاب القائمة في النظام السياسي، فسيفوز حزب المعسكر الوطني بزعامة بيني غانتس بـ 30 مقعدا ويصبح أكبر حزب في الكنيست.

في حين يحصل الليكود على 20 مقعدا فيما يحصل حزب "ييش عتيد"، برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، على 15 مقعدا بحسب استطلاع القناة الإسرائيلية 13.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلبية كبيرة من الجمهور (68%) لا يؤمنون بأن نتنياهو على بعد خطوة من الانتصار في الحرب في غزة

وبحسب الاستطلاع أيضا، ارتفع عدد مقاعد حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 11 مقعدا، فيما حصل حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتامار بن غفير على 9 مقاعد.

بينما يحصل شاس بقيادة أرييه درعي على 8 مقاعد لو أجريت الانتخابات اليوم، الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحزب يهودية التوراة بقيادة يتسحاق جولدكنوبف، سيفوزان بـ 7 مقاعد لكل منهما.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن تحالف الجبهة مع العربية للتغير يحصل على 5 مقاعد، فيما تحصل القائمة الموحدة 4 مقاعد، كما يحصل حزب العمل على 4 مقاعد برلمانية في انتخابات تجري اليوم، فيما تفشل حركة "ميرتس" من تجاوز نسبة الحسم (3.25% من أصوات الناخبين)، وذلك خلافا لاستطلاعات سابقة أظهرت سقوط العمل وفوز ميرتس بـ4 مقاعد.


وفي ما يتعلق بالخارطة السياسية وفرص تشكيل الحكومة، يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا من أصل 120 ويفشل في تشكيل ائتلاف حكومي.

كما تناول الاستطلاع ما هو أفضل وقت لإجراء الانتخابات في نظر الإسرائيليين. يعتقد 33% من أفراد العينة أنه يجب إجراء الانتخابات نهاية عام 2024، بينما يعتقد 30% أنه يجب إجراء الانتخابات فوراً. إجمالاً، 63% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء الانتخابات قبل موعدها في تشرين الأول (أكتوبر) 2026. و33% يعتقدون أنه يجب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

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