  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات وإحراق ممتلكات في هجوم للمستعمرين على برقا شرق رام الله

الإثنين 22 أبريل 2024 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وإحراق ممتلكات في هجوم للمستعمرين على برقا شرق رام الله



رام الله/سما/

 قالت وزارة الصحة، إن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستعمرين على بلدة برقا، شرق رام الله.

وأفادت "الصحة" بإصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وبإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، أن المستعمرين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وتابع أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستعمرين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستعمرون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من قبل المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.

  

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على تقارير حول مغادرة قادتها قطر

غانتس: السنوار هو المفتاح..

هنية: نحذر من الدخول إلى رفح وموقف واشنطن مخادع والمقاومة مستعدة

"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

نتنياهو: سنوجه ضربات قاسية وموجعة لحركة حماس قريبا

بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله

واشنطن تنوي فرض عقوبات عليها.. من هي كتيبة نيتسح يهودا في جيش الاحتلال؟

الأخبار الرئيسية

لواء إسرائيلي سابق: الحرب في غزة انتهت منذ أكثر من 3 أشهر.. وحماس لم تُقوّض بل تُرمّم نفسها

904019451

نتنياهو يهاجم فريق التفاوض ويرفض عقد "مداولات استراتيجية" لمناقشة أهداف الحرب على غزة

تعليق جديد من "حماس" عن استبدال الوساطة القطرية والمصرية بـ"تركية"

photo_2024-04-21_18-54-06

هليفي يصادق على خطط "لمواصلة الحرب" على غزة

photo_2024-04-21_15-07-28

كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية