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"الأغذية العالمي": بدء تسليم الوقود ودقيق القمح إلى مخابز شمالي غزة

الأحد 21 أبريل 2024 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": بدء تسليم الوقود ودقيق القمح إلى مخابز شمالي غزة



غزة/سما/

أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، أنه بدأ بتسليم الوقود ودقيق القمح إلى مخابز شمالي قطاع غزة بعد 170 يوما من توقفها عن الإنتاج.

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس.

وأضاف “الأغذية العالمي” أن “فرقنا تسلم الوقود ودقيق القمح إلى مخابز شمالي غزة، حتى تتمكن من بدء الإنتاج مجدداً بعد 170 يوما من توقفها عن العمل”.

وحتى الآن، تم تشغيل 3 مخابز، فيما تعمل فرق برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل على توصيل المزيد من الإمدادات، حسب المصدر نفسه.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

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