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نتنياهو يتهم غالانت بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة

الأحد 21 أبريل 2024 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتهم غالانت بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة



القدس المحتلة/سما/

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتهامات لوزير الأمن، يوآف غالانت، بتسريب معلومات من مداولات أمنية مغلقة، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في نشرتها المسائية، اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو وجه الاتهامات لغالانت على الملأ أمام وزراء أعضاء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، دون أن يسميه صراحة، وذلك في نهاية أحد الاجتماعات التي عقدت مؤخرا.

وذكر التقرير أن نتنياهو قال في نهاية أحد اجتماعات الكابينيت، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في أحهزة الأمن، إنه "في كل مرة أعقد فيها اجتماعات محدودة مع وزير الأمن، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، يتم تسريب كل شيء".

وأضاف نتنياهو ساخرا: "أعلم أنه ليس رئيس الموساد من يقوم بالتسريب، ولا حتى رئيس الشاباك. إذن من يمكن أن يكون؟" وذلك في إشارة إلى وزير الأمن، غالانت، في ظل التوتر الحاصل بين الاثنين.

وأفاد التقرير بأنه خلال الاجتماع المذكور، "لم يشارك وزير الأمن، غالانت، ولا كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية في الاجتماع حضوريا، بل شاركوا عن بُعد".

وذكر أن عددا من وزراء الليكود الذين شاركوا في الاجتماع سخروا من غالانت حينما ظنوا أنه لم يعد على الخطة، وأكدوا لنتنياهو أنهم يدعمون موقفه في مواجهة غالانت.

في غضون ذلك، أعرب قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في محادثات مغلقة، عن خشيتهم من حدوث تسريبات من اجتماعات الكابينيت الموسع، إلى جانب التسريبات من "كابينيت الحرب".

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