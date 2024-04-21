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جيش الاحتلال ينشر مشاهد لوحدات "دوفدفان" خلال اقتحامها طولكرم (فيديو)

الأحد 21 أبريل 2024 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر مشاهد لوحدات "دوفدفان" خلال اقتحامها طولكرم (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي يوم الأحد تسجيلات لوحدات "دوفدفان" وهي تطلق النار وتداهم البيوت خلال اقتحامها طولكرم بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي"وحدات دوفدفان تطلق النار في أحد الشوارع وتقتحم المنازل".

وكانت القوات الإسرائيلية شنت هجوما على مخيم نور شمس استمر أكثر من يومين، وأسفر عن استشهاد 14 مواطنا بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح.

هذا وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما خلف الجيش الإسرائيلي شهداء ومصابين ودمارا في البنية التحتية بعد اقتحامه لمخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

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