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"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه آلية عسكرية إسرائيلية في "المطلة" (فيديو)

الأحد 21 أبريل 2024 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه آلية عسكرية إسرائيلية في "المطلة" (فيديو)



بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني يوم الأحد استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وأفادت بأن الآلية الإسرائيلية التي استهدفتها من نوع "هامر".

وعرضت المقاومة الإسلامية مشاهد وثقت عملية الاستهداف وإصابة الهدف إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله الأحد استهداف نقاط انتشار جنود للجيش الإسرائيلي جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل بالأسلحة المناسبة.

وأفاد الحزب أيضا أنه استهدف "التجهيزات التجسسية المستحدثة التي جرى رفعها في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها"، وفق البيانات.

كما أعلن استهداف "مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، ردا على اعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيانات الحزب.

وصباح الأحد أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بتعرض حي كركزان شمال بلدة ميس الجبل (جنوب) لقصف مدفعي متقطع، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الناقورة.

وذكرت أن الطيران الإسرائيلي أغار منتصف الليل على منزل مؤلف من 3 طوابق في بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي ما أدى إلى تدميره تدميرا كاملا.

وأضافت الوكالة أن الغارات "ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، ومحطة لبيع المحروقات، دون وقوع إصابات بشرية".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته قصفت بالطائرات أهدافا لحزب الله اللبناني بما في ذلك نقطة مراقبة في العديسة ومنشأتان في الخيام.

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