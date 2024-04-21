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"القسام" تستهدف ثكنة لجيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

الأحد 21 أبريل 2024 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تستهدف ثكنة لجيش الاحتلال شمال فلسطين المحتلة



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس"، الأحد، أنها أطلقت من لبنان 20 صاروخا على ثكنة للجيش الإسرائيلي، ردا على مجازره المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقالت الكتائب، في بيان عبر تلغرام: "كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان "ثكنة شوميرا العسكرية" في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد".

وشددت على أن هذا القصف يأتي "ردا على مجازر العدو الصهيوني في غزة الصابرة والضفة الثائرة" منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق الأحد، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، لوكالة "الأناضول"، إنه تم اكتشاف مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي بخان يونس (جنوبا)، تتضمن 150 جثمانا لشهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء اقتحامه المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 نيسان/ أبريل الجاري، انسحابه من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، لكنه خرج من المدينة دون تحقيق هدفه.

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