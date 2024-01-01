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كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)

الأحد 21 أبريل 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
كمين غير مسبوق للقسام في قلقيلية.. انفجار عنيف لسيارة مفخخة (شاهد)



قلقيلية/سما/

كشفت كتائب القسام عن مشاهد لكمين نصبته لقوات الاحتلال، بالقرب من قرية النبي إلياس، في قلقيلية بالضفة الغربية.

وتظهر المشاهد عناصر القسام، خلال التخطيط للكمين، عبر رسم نقاط التمركز، ومهاجمة الاحتلال، واستهداف حافلات المستوطنين، وتأمين طريق الانسحاب للمقاومين.


وفخخت القسام سيارة، ونصبت فيها كاميرات لمراقبة الجنود، من أجل تفجيرها لحظة وصولهم.

وظهر في المشاهد أحد المقاومين، لحظة خروجه من السيارة، وإطلاقه النار تجاه حافلة للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، بينهم مجندة.

يشار إلى أن العملية وقعت قبل نحو أسبوعين، وكشفت القسام عنها اليوم بتسجيل يوضح طريقة التخطيط لها.

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