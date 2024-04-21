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بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله

الأحد 21 أبريل 2024 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن "إسرائيل" ويلومه على استضافة عباس في منزله



القدس المحتلة/سما/

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير مجلس الحرب بيني غانتس بالإضرار بأمن إسرائيل ويذكره باستضافة رئيس فلسطين محمود عباس في منزله.

وقال بن غفير: "بيني غانتس.. الذي أضر بأمن دولة إسرائيل، قاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحركة "حماس"، عرّض جنود جولاني للخطر، جلب عمالا من غزة، فتح نقاط التفتيش في الضفة الغربية، أغلق غرف الطوارىء، واستضاف أبو مازن في منزله، في رأيي شخص مثله لا يستحق الجلوس في الكابينت".


وصرح غانتس في وقت سابق بأن "الوزراء الذين يلحقون الأذى بـ"أمن الدولة" يجب ألا يبقوا أعضاء في الحكومة".

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