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ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على رفح إلى 19 بينهم 14 طفلا

الأحد 21 أبريل 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على رفح إلى 19 بينهم 14 طفلا



رفح/سما/

ارتفعت حصيلة شهداء استهداف طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية، على منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، إلى 19 بينهم 14 طفلا.

وقالت مصادر محلية إن الغارة الأولى استهدفت منزلا لعائلة جودة بمنطقة مخيم أسدود [وسط مخيم الشابورة] وسط رفح، أسفرت عن استشهاد 4 أفراد، زوج وزوجته وابنتهما، فيما تم إجراء عملية وضع قيصرية لشهيدة حامل، وتمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياة الرضيع قبل أن تلحق الأم بزوجها وابنتها شهداء.

وأضافت المصادر، أن الغارة الثانية استهدفت منزلا لعائلة عبد العال شرق رفح، وارتقى فيها 15 شهيدا، بينهم 13 طفلا وامرأتان، فضلا عن وجود عدد من المفقودين، ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على انتشال العالقين تحت الركام.

واستهدفت سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية أراض زراعية في منطقة خربة العدس شرق رفح، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منازل المواطنين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولم يبلغ عن أي إصابات حتى اللحظة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,097 شهيدا، والإصابات إلى 76,980 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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