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انطلاق مسيرة المستعمرين مع "قرابين الفصح" باتجاه القدس والأقصى

الأحد 21 أبريل 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مسيرة المستعمرين مع "قرابين الفصح" باتجاه القدس والأقصى



القدس المحتلة/سما/

انطلق اليوم الأحد، المستعمرون مع قرابين "ماعز، جدي"، باتجاه مدينة القدس، تحضيرا لتجميع القرابين في أقرب نقطة للأقصى، في محاولة لذبحها داخله، عشية عيد الفصح اليهودي.

وتقدمت جماعات الهيكل المزعوم الأيام الماضية من الشرطة الاسرائيلية بطلب رسمي بالسماح للمستعمرين بالدخول إلى الأقصى وذبح القرابين داخله.

وحسب المعتقدات الخاصة بجماعات الهيكل، فإن اليوم وغدا هي "أيام لذبح القرابين"، خاصة يوم غد وهو يوم "الإبكار"، وعممت "إدارة جبل الهيكل" دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، وطالبت من أنصارها التجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 ليلاً يوم غد الإثنين، للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم قرابين الفصح داخل المسجد.

وطالبت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم من المستعمرين بدعواتها تحت عنوان "طارئ.. الذهاب الى القدس"، لكل من يملك قربان "نعجة الفصح" أن يحضرها للقدس والبلدة القديمة، ويستعد لإدخالها للأقصى بعد منتصف الليل.

كما عرضت جوائز مالية للمستعمرين الذين سيقومون بالمحاولة أو ينجحون بذبح القرابين تتراوح بين 700 -50 ألف شيقل "حسب مكان الذبح".

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