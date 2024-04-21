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تفاعل في الأردن مع ظهور السنوار

الأحد 21 أبريل 2024 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل في الأردن مع ظهور السنوار



عمان/سما/

أطلق الأردني رعد الجبور، اسم "السنوار" على نجله المولود حديثا، نسبة إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ما أثار ردود فعل متنوعة عبر وسائل التواصل.

فقد تداول ناشطون شهادة ولادة الطفل وتفاعلوا معها، بين من احتفى بهذه الخطوة، وبين من أعرب عن قلقه على مستقبل الطفل.

أما والد السنوار، فقد قال عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن عمر طفله لم يتجاوز الأسبوع وقد بدأ "صياح العنصريين"، وأضاف أن "الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني ولا تتدخل بأسماء الأطفال"، في رد على تغريدة ذكرته بإغلاق مطعم حمل اسم "7 أكتوبر" بالأردن.

 
#يحيي السنوار

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