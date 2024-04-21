الصفدي: نتنياهو قد يرغب في جر واشنطن لمواجهة مع طهران

عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرغب في جر واشنطن لمواجهة مع إيران وإنه أكثر المستفيدين من التصعيد بالمنطقة لصرف النظر عن غزة.



وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "التصعيد في المنطقة سيكون خطيرا للغاية على الجميع"، مضيفا أن "نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران" .

واعتبر وزير الخارجية الاردني "الطرف الذي يستفيد أكثر من ذلك التصعيد هو نتنياهو الذي يريد صرف الانتباه عن قطاع غزة".

وكان الصفدي دان كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وذلك عقب الحديث عن هجوم إسرائيلي قرب قاعدة عسكرية بأصفهان الإيرانية، لم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عنه.