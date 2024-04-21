  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصفدي: نتنياهو قد يرغب في جر واشنطن لمواجهة مع طهران

الأحد 21 أبريل 2024 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: نتنياهو قد يرغب في جر واشنطن لمواجهة مع طهران



عمان/سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرغب في جر واشنطن لمواجهة مع إيران وإنه أكثر المستفيدين من التصعيد بالمنطقة لصرف النظر عن غزة.


وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن "التصعيد في المنطقة سيكون خطيرا للغاية على الجميع"، مضيفا أن "نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران" .

واعتبر وزير الخارجية الاردني "الطرف الذي يستفيد أكثر من ذلك التصعيد هو نتنياهو الذي يريد صرف الانتباه عن قطاع غزة". 

وكان الصفدي دان كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وذلك عقب الحديث عن هجوم إسرائيلي قرب قاعدة عسكرية بأصفهان الإيرانية، لم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عنه.

#ايمن الصفدي #واشنطن #طهران #ايران

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على تقارير حول مغادرة قادتها قطر

"إسرائيل" تستعد لهجوم محتمل على "أسطول الحرية"

ردود الفعل الإسرائيلية على نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي

هنية: نحذر من الدخول إلى رفح وموقف واشنطن مخادع والمقاومة مستعدة

"إسرائيل" تستدعي سفراء 6 دول صوتوا في مجلس الأمن لصالح فلسطين في الأمم المتحدة

"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

الأخبار الرئيسية

b_2

غانتس: السنوار هو المفتاح..

"إسرائيل": تقرير يثير الجدل عن عدد "الرهائن الأحياء" في غزة

photo_2024-04-21_15-06-21

عضو كنيست: علينا الاستفادة من التحالف ضد إيران في استبدال "حماس" بحاكم آخر في غزة

GettyImages-1244097909

رئيسة حزب إسرائيلي: كتيبة "نيتسح يهودا" تقتل الفلسطينيين دون سبب

أوبزيرفر: "إسرائيل" تخوض حرباً على جبهات متعددة.. لكن الهزيمة ستأتي من الداخل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية