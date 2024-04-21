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النيابة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد شقيقة هنية

الأحد 21 أبريل 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة الإسرائيلية توجه لائحة اتهام ضد شقيقة هنية



القدس المحتلة/سما/

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على خلفية إرسالها "كلمات مديح له عقب 7 أكتوبر".


وقال موقع "واينت" العبري، إن "النيابة العامة قدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد صباح عبد السلام هنية، 57 عاما، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، من سكان تل السبع، بجرم دعم منظمة إرهابية والتحريض".

ووفق الموقع، فقد أظهرت لائحة الاتهام أنه في 9 أكتوبر أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل عبر واتساب، بما في ذلك لشقيقها، تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس".

وأشار الموقع العبري، إلى أنه "في اليوم التالي، وبعد عدة أيام، أرسلت صباح هنية رسالة أخرى عبر مجموعات واتساب تنتمي إليها، دعت فيها إلى الدعاء لـ"هلاك العدو.. الله لا يترك منهم أحدا، ويذبحهم ويقتلهم.. وأبعدنا عن شرهم".

واستشهد في 10 أبريل ثلاثة من أبناء هنية وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم  بمخيم الشاطئ غرب غزة، وأكد هنية أن دماء أبنائه وأحفاده هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

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