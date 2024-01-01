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جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيدين جبارين شرق سعير

الأحد 21 أبريل 2024 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيدين جبارين شرق سعير



الخليل / سما /

اقتحم جيش الاحتلال ظهر اليوم الأحد، منزل عائلتي الشهيدين محمد ماجد موسى جبارين (19 عاماً)، وموسى محمود موسى جبارين (18 عاماً)، في قرية واد الريم شرق بلدة سعير.

وذكرت مصادر محلية وصحفية، ان جيش الاحتلال قام بتفتيش منزلي الشهيدين، وتهديد عائلتيهما ومنعهم من رفع العلم الفلسطيني، او اقامة بيت عزاء للشهيدين.

وكان الشهيدان جبارين قد استشهدا صباح اليوم، خلال عملية تبادل لاطلق النار بين أحد الشهيدين وجنود الاحتلال المتمركزين على مفرق بيت عينيون شمال شرق الخليل.

شهود عيان، وثقوا لحظة إعدام جنود الاحتلال من مسافة صفر لأحد الشهيدين، وأظهرت الصور أن الشاب كان محتجزا على الحاجز العسكري المقام في تلك المنطقة، قبل أن يقوم جنود الاحتلال بالاقتراب منه وإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر.

#سعير #جيش الاحتلال

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