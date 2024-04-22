  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انطلاق مسيرة المستوطنين مع "قرابين الفصح" باتجاه القدس والأقصى

الأحد 21 أبريل 2024 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مسيرة المستوطنين مع "قرابين الفصح" باتجاه القدس والأقصى



القدس المحتلة / سما /

انطلق صباح اليوم الأحد، المستوطنون مع قرابين "ماعز، جدي"، باتجاه مدينة القدس، تحضيرا لتجميع القرابين في أقرب نقطة للأقصى، في محاولة لذبحها داخله، عشية عيد الفصح اليهودي.

وتقدمت جماعات الهيكل المزعوم الأيام الماضية من الشرطة الاسرائيلية بطلب رسمي بالسماح للمستوطنين بالدخول الى الأقصى وذبح القرابين داخله.

وحسب المعتقدات الخاصة بجماعات الهيكل، فإن اليوم وغدا هي "أيام لذبح القرابين"، خاصة يوم غد وهو يوم "الإبكار"

وعممت "إدارة جبل الهيكل" دعواتها عبر منصات التواصل والمواقع المختلفة، وطالبت من أنصارها التجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 ليلاً يوم الإثنين 22-4-2024 للمطالبة بالسماح لهم باقتحام الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم قرابين الفصح داخل المسجد.

وطالبت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم من المستوطنين بدعواتها تحت عنوان "طارئ.. الذهاب الى القدس"، لكل من يملك قربان "نعجة الفصح" أن يحضرها للقدس والبلدة القديمة، ويستعد لإدخالها للأقصى بعد منتصف الليل.

كما عرضت جماعات الهيكل جوائز مالية للمستوطنين الذين سيقومون بالمحاولة أو ينجحون بذبح القرابين تتراوح بين 700 شيكل /50 ألف شيكل"حسب مكان الذبح"

#القدس #قرابين الفصح #مسيرة المستوطنين

الأكثر قراءة اليوم

مصدر قيادي فلسطيني: لا توجد أرضية للتفاوض مع الاحتلال.. وحماس قد تفكر في بدائل

حماس تعلق على تقارير حول مغادرة قادتها قطر

"إسرائيل" تستعد لهجوم محتمل على "أسطول الحرية"

ردود الفعل الإسرائيلية على نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي

هنية: نحذر من الدخول إلى رفح وموقف واشنطن مخادع والمقاومة مستعدة

"إسرائيل" تستدعي سفراء 6 دول صوتوا في مجلس الأمن لصالح فلسطين في الأمم المتحدة

16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

الأخبار الرئيسية

طهران

صحيفة إيرانية: مفاوضات بين طهران وواشنطن حول غزة والاتفاق النووي

نيتسح يهودا

واشنطن تنوي فرض عقوبات عليها.. من هي كتيبة نيتسح يهودا في جيش الاحتلال؟

كمين العلم

"كمين العلم".. لحظة انفجار عبوة ناسفة بمستوطن إسرائيلي حاول إسقاط علم فلسطين (فيديو)

الاسرى

"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

تطورات اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية