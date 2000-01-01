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المكتب الاعلامي بغزة: نتوقع وجود 700 شهيد في مقابر جماعية بمجمع ناصر

الأحد 21 أبريل 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب الاعلامي بغزة: نتوقع وجود 700 شهيد في مقابر جماعية بمجمع ناصر



غزة / سما /

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال أعد مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.

وأشار الى أنهم يتوقعون وجود جثامين 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر.

وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة: اكتشفنا مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي ونتوقع وجود المزيد.

وبين أن جيش الاحتلال أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، مبينا أن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحاب الاحتلال.

وطالب بفتح تحقيق دولي لمعرفة أسباب تبخر وتحلل جثث بعض الشهداء.

وأكد: وجدنا بمجمع ناصر جثثا دون رؤوس وأجسادا دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم.

#مجمع ناصر الطبي #المكتب الاعلامي الحكومي #مقابر جماعية

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