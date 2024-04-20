صحيفة إيرانية: مفاوضات بين طهران وواشنطن حول غزة والاتفاق النووي

طهران / سما /

في خضم التوترات الأخيرة بدأت تظهر بوادر حراك دبلوماسي بين طهران وواشنطن بشأن ملفات الخلاف بينهما في مقدمتها المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي وكذلك الحرب على غزة.

وكشفت صحيفة شرق الإيرانية، اليوم الأحد، عن مباحثات تجرى في نيويورك بين المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة سعيد إيرواني ومسؤولين أميركيين.

وتأتي هذه المباحثات في وقت تشهد المنطقة توترًا كبيرًا تصاعد مع بدء الحرب على غزة، وإعلان فصائل مسلحة مرتبطة بطهران في العراق وسورية استهداف مصالح أميركية في المنطقة، وشن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات على سفن في البحر الأحمر، وأخيرًا تبادل إيران وإسرائيل القصف بشكل مباشر وعلني وتصاعد المخاوف من انزلاق الولايات المتحدة لمواجهة مباشرة مع طهران.

وبحسب ما تشير "شرق" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن المباحثات تناقش طيفاً من مختلف الملفات بمحورية أزمة غزة، مشيرة إلى أنها تشمل أيضاً بحث سبل إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن المباحثات النووية لم تعد تتابع فقط من قبل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، بل أن المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أيضاً أصبح يتابع الملف.

ويترنح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب. وسعى خلفه جو بايدن إلى إعادة إحياء هذا الاتفاق، من خلال مفاوضات أُجريت في فيينا، لكنّها توقّفت منذ صيف عام 2022.