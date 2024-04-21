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الخارجية التركية: على المسؤولين الإسرائيليين الشعور بالعار إزاء جرائمهم بغزة

الأحد 21 أبريل 2024 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية التركية: على المسؤولين الإسرائيليين الشعور بالعار إزاء جرائمهم بغزة



غزة / سما /

قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن على المسؤولين الإسرائيليين الشعور بالعار إزاء جرائمهم في قطاع غزة، وذلك تعليقًا على منشور مسيء لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول أمس السبت.

وأضاف كتشالي في بيان، إن "المسؤولين الإسرائيليين هم من يجب عليهم الشعور بالعار، فهم الذين قتلوا ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء"، مؤكدًا أن محاولات أعضاء الحكومة الإسرائيلية لتغيير صلب الأحداث القائمة لن تنجح.

وأشار إلى إن أولوية تركيا تتمثل في إنهاء المجزرة في غزة وإحلال السلام الدائم في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن تركيا ستواصل العمل في هذا الإطار، وكشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية.

والسبت، التقى الرئيس أردوغان، إسماعيل هنية في قصر "دولمة بهجة" الرئاسي بإسطنبول، وتعليقًا على اللقاء، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر حسابه في منصة "إكس"، عبارات مسيئة تضمنت جملة افتراءات باطلة، مرفقًا إياها بصورة جمعت بين الرئيس أردوغان وهنية.

#غزة #الخارجية التركية

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