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78 مستوطنًا و32 طالبًا يهوديًا يقتحمون الأقصى

الأحد 21 أبريل 2024 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
78 مستوطنًا و32 طالبًا يهوديًا يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن 78 مستوطنًا و32 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأشار مراسلنا، إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وفي السياق، تحاول "جماعات الهيكل" المتطرفة استغلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى المبارك عبر استعدادها لتنفيذ اقتحامات واسعة ومحاولة إدخال "قرابين الفصح" داخله، احتفالًا بما يسمى عيد "الفصح" العبري الذي يبدأ الثلاثاء المقبل. 

ودعت ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد "منظمات الهيكل" أنصارها للتجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 مساء يوم الإثنين الموافق 22-4-2024 للمطالبة بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم "قرابين الفصح" داخله، وطالبت جميع المشاركين بإحضار قرابينهم لذبحها وتقديمها في المسجد الأقصى. 

وخصصت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف شيكل (13 دولار) لمن ينجح في تهريب وذبح القرابين داخل الأقصى في عيد "الفصح"، وكذلك مكافآت مالية أخرى لمن يحاول تهريب القربان ويفشل. 

#المسجد الأقصى

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