  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني بغزة يعلن اختفاء 2000 مواطن بمناطق عدة

الأحد 21 أبريل 2024 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يعلن اختفاء 2000 مواطن بمناطق عدة



غزة / سما /

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إن هناك 2000 مواطن مختفٍ عقب انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وأشار بصل الى انتشال أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي غزة بشكل ممنهج ومدروس، مبينا أنه يجرف عشرات الجثث ويدفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يعطي الأمان للفلسطينيين ثم يقتلهم بعد دقائق بشكل مباشر.

وأكد أن العدد الأكبر من ضحايا المقابر الجماعية واقتحام المستشفيات هم نساء وأطفال.

وأشار بصل الى أن ما يحدث بالقطاع تطهير عرقي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، مشيرا الى أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل أن يقتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أنه تم تسجيل العديد من جثامين الشهداء تحت بند مجهول وبعضهم قدم من شمال القطاع، موضحا: ما حدث في غزة لم يحدث في تاريخ البشرية والأسلحة المستخدمة لم تستعمل من قبل.

وأشار الى أن هناك جثثا تبخرت وتحولت إلى رماد وعلى المؤسسات الدولية معرفة نوعية الأسلحة.

#الدفاع المدني #مواطن

الأكثر قراءة اليوم

مصدر قيادي فلسطيني: لا توجد أرضية للتفاوض مع الاحتلال.. وحماس قد تفكر في بدائل

"إسرائيل" تستعد لهجوم محتمل على "أسطول الحرية"

حماس تعلق على تقارير حول مغادرة قادتها قطر

ردود الفعل الإسرائيلية على نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي

هنية: نحذر من الدخول إلى رفح وموقف واشنطن مخادع والمقاومة مستعدة

"إسرائيل" تستدعي سفراء 6 دول صوتوا في مجلس الأمن لصالح فلسطين في الأمم المتحدة

16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

الأخبار الرئيسية

نيتسح يهودا

واشنطن تنوي فرض عقوبات عليها.. من هي كتيبة نيتسح يهودا في جيش الاحتلال؟

كمين العلم

"كمين العلم".. لحظة انفجار عبوة ناسفة بمستوطن إسرائيلي حاول إسقاط علم فلسطين (فيديو)

الاسرى

"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

تطورات اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على غزة

photo_2024-04-21_05-33-27

فيديو: استشهاد فلسطينيَين في الخليل بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار وطعن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية