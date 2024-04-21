  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بن غفير: العقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" خط أحمر

الأحد 21 أبريل 2024 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: العقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" خط أحمر



القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة سيكون "خطا أحمر".

ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بموقع "إكس": "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر. يجب على وزير الجيش يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أعرب نتنياهو رفضه للعقوبات المتوقعة على وحدة الجيش وقال: "سنتخذ جميع الخطوات ضد هذه الإجراءات".

ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسيئل سموتريش فرض العقوبات الأميركية على الجيش الإسرائيلي بأنه "جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".

وتعدّ كتيبة “نيتسح يهودا” أكثر كتائب جيش الاحتلال تطرفا ويصفها الخبراء العسكريون الإسرائيليون بأنها كتيبة متمردة يمينية ومتدينة ارتجالية وقمعية. وتضم جنودا متدينين بالإضافة للمستوطنين ذوي القناعات المتطرفة والأفكار المعادية للعرب والفلسطينيين ما يدفعهم إلى التنافس الداخلي لممارسة العنف الانتقامي ضدهم.

#بن غفير #نيتسح يهودا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر قيادي فلسطيني: لا توجد أرضية للتفاوض مع الاحتلال.. وحماس قد تفكر في بدائل

"إسرائيل" تستعد لهجوم محتمل على "أسطول الحرية"

حماس تعلق على تقارير حول مغادرة قادتها قطر

ردود الفعل الإسرائيلية على نية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي

هنية: نحذر من الدخول إلى رفح وموقف واشنطن مخادع والمقاومة مستعدة

"إسرائيل" تستدعي سفراء 6 دول صوتوا في مجلس الأمن لصالح فلسطين في الأمم المتحدة

16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على منازل في رفح

الأخبار الرئيسية

نيتسح يهودا

واشنطن تنوي فرض عقوبات عليها.. من هي كتيبة نيتسح يهودا في جيش الاحتلال؟

كمين العلم

"كمين العلم".. لحظة انفجار عبوة ناسفة بمستوطن إسرائيلي حاول إسقاط علم فلسطين (فيديو)

الاسرى

"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

تطورات اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على غزة

photo_2024-04-21_05-33-27

فيديو: استشهاد فلسطينيَين في الخليل بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار وطعن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية