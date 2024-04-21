بن غفير: العقوبات ضد كتيبة "نيتسح يهودا" خط أحمر

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الأحد، الولايات المتحدة من أن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" المتطرفة سيكون "خطا أحمر".

ونشر بن غفير تغريدة على حسابه بموقع "إكس": "العقوبات ضد جنودنا خط أحمر. يجب على وزير الجيش يوآف غالانت أن يدعم فورا (نيتساح يهودا)".

وذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعلن عن عقوبات ضد وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أعرب نتنياهو رفضه للعقوبات المتوقعة على وحدة الجيش وقال: "سنتخذ جميع الخطوات ضد هذه الإجراءات".

ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسيئل سموتريش فرض العقوبات الأميركية على الجيش الإسرائيلي بأنه "جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".

وتعدّ كتيبة “نيتسح يهودا” أكثر كتائب جيش الاحتلال تطرفا ويصفها الخبراء العسكريون الإسرائيليون بأنها كتيبة متمردة يمينية ومتدينة ارتجالية وقمعية. وتضم جنودا متدينين بالإضافة للمستوطنين ذوي القناعات المتطرفة والأفكار المعادية للعرب والفلسطينيين ما يدفعهم إلى التنافس الداخلي لممارسة العنف الانتقامي ضدهم.