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الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة

الأحد 21 أبريل 2024 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة



غزة / سما /

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، أن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية.

وكتب الحساب الرسمي للمنظمة على موقع "إكس" تغريدة أعلن من خلالها أن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة واجهتها اليوم عقبات أو تأخيرات من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي المتوسط، واجهت كل بعثة تأخيرا لمدة خمس ساعات قبل السماح لها بالمضي قدما.

وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك، لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضاف معروف: "يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى قطاع غزة، وخاصة لمدينة غزة وشمال القطاع، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل العدوان المستمر على شعبنا، وذلك نتيجة اعتماد المواطنين منذ شهور عديدة على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران، والتي تنبعث منها الغازات السامة".

#الأمم المتحدة #غزة #الوقود

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