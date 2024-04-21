اعتقالات في الضفة

غزة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل واعتقلت 4 مواطنين هم: مصطفى أحمد النمورة، وعبد الله ياسين المسالمة من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وأحمد عبد الرؤوف الفاخوري من مدينة الخليل، وعميد زهير ابرغيث من بلدة بيت أمر.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بيت لحم واعتقلت حمزة داوود عساكرة (28 عاما) من قرية العساكرة وموسى هندي موسى شاهين (27 عاما) من مدينة بيت ساحور.

كما اعتقلت 4 مواطنين من رام الله هم: محمد سلامة أبو حشيش (45 عاما)، ونمر محمود نمر خطاب (25 عاما) من بيت سيرا، ومحمد ناصر هبل (23 عاما)، ويزن كايد نمر من خربثا المصباح.

ومن نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح الدين الخراز.