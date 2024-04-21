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الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا

الأحد 21 أبريل 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: معتدل نهارا وبارد ليلا



غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، معتدلاً نهارا باردا نسبياً ليلاً فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا فوق المناطق الجبلية وباردا نسبياً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، حارا نسبياً في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافّة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية، حيث يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة فوق معظم المناطق، ويكون مغبرًا وجافا أحيانًا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي 13 درجة مئوية، ويكون الجو شديد الحرارة وجافا ويكون مغبرًا أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس

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