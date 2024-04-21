الاضراب يعمّ فلسطين غضبا على مجزرة طولكرم والحرب المستمرة على غزة

طولكرم / سما /

عمّ الاضراب الشامل مدن الضفة والقدس اليوم الأحد، حدادا وغضبا على مجزرة الاحتلال وعدوانه على مخيم نور شمس في طولكرم والحرب على قطاع غزة لليوم الـ198.

وشلّ الإضراب مناحي الحياة وسط دعوات للخروج بمسيرات غضب.

وكانت أعلنت حركة فتح الاقاليم الشمالية الاضراب الشامل وتصعيد المواجهة مع المحتل "غضبا على دماء شعبنا النازفة في طولكرم وغزة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام أسفر عن استشهاد 13 مواطنا بينهم وطفل وإصابة العشرات بجروح.

فيما أعلن جيش الاحتلال احتجاز جثامين 4 شهداء منهم.