"الشاباك"يخشى بقاء 40 أسيرا فقط على قيد الحياة

القدس المحتلة / سما /

تتزايد المخاوف من أن 40 فقط من بين 133 أسيرا اسرائيليا ما زالوا على قيد الحياة. هذا الرقم نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صباح اليوم (الأحد)، عن مصدر قال إنه يستند إلى معلومات استخباراتية جمعها جهاز الشاباك، ولم يشر إلى هذه التقديرات.

قال المصدر إن الوصول إلى المعلومات الاستخبارية أصبح الآن أسهل بكثير مما كان عليه قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، "عندما كانت قدرتنا على الوصول إلى غزة محدودة ولم يكن لدينا العديد من خيارات المصادر".

سينعقد كابينت الحرب الليلة، للمرة الأولى منذ 12 يومًا، لإجراء مناقشة تتمحور حول الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، التي تطالب الآن بهدنة مدتها ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح أقل من 20 رهينة. بحسب الجواب الذي قدمته للوسطاء قبل أسبوع .

النقاش حول هذه القضية، الذي تم تأجيله الأسبوع الماضي في ظل المواجهة المباشرة مع إيران ، سيجرى بناء على طلب بيني غانتس وغادي آيزنكوت. لمناقشة طرق إضافية ومبتكرة لكسر الجمود بشأن الصفقة. في الأيام الأخيرة ماطل نتنياهو، لكنه الآن قرر عقد الحكومة كما ذكرنا. واعترف مسؤول سياسي كبير بأن "هناك مأزق يحاولون الخروج منه".