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تطورات اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الأحد 21 أبريل 2024 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات اليوم الـ198 من العدوان الإسرائيلي على غزة



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٨ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.


وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٧ شهيدا و ٦٨ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٠٤٩ شهيد و ٧٦٩٠١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مخلفة ١٨ شهيدا وعدد كبير من الجرحى خلال ٢٤ ساعة.


كما استشهد مواطن من عائلة جودة مع زوجته الحامل وابنته فيما تمكن الأطباء من اجراء عملية قيصرية للام قبل استشهادها حيث نجا الجنين من الموت.


واستهدف طيران الاحتلال منزلا قرب الحدود المصرية الفلسطينية دون اصابات .


وفي خان يونس استشهد اثنين من المواطنين واصيب عدد آخر في غارة استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت طائرات الاحتلال قصفت الخيام مسبقا ما ادى لإصابات عديدة.


وانتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة خانيونس 50 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار، كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال و دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي.


وأشار الدفاع المدني إلى استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء خلال الأيام المقبلة حيث ما زال هناك عدد كبير منهم .


واستشهد الطبيب الفلسطيني معين ساعد واصيب ابنه بجراح خطيرة في قصف عيادته بمخيم البريج وسط قطاع غزة.


كما استشهد اثنين من المواطنين في قصف استهدف محيط مدرسة ابو حلو وسط المخيم نقلا إلى مشفى شهداء الأقصى الذي استقبل شهيدين ارتقيا قرب وادي غزة،

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.


واستشهد مواطن وزوجته في قصف تجمع المواطنين في بلدة جباليا نقلا إلى مشفى كمال عدوان.


كما دمر جيش الاحتلال منزلا في مخيم الشاطيء غرب غزة دون اصابات.


وقصفت المدفعية مناطق متفرقة من شمال وشرق مدينة غزة.

#غزة

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