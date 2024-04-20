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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح

السبت 20 أبريل 2024 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح



غزة/سما/

 استشهد 8 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، الليلة، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية في قطاع غزة، أن مواطنا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في مخيم الشابورة في مدينة رفح.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان: ما زالت طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال عدد من الشهداء والبحث عن مفقودين، بعد استهداف طائرات الاحتلال لبناية سكنية من عدة طوابق لعائله «عبد العال» ، بشارع جورج شرق رفح الليلة.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين بقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، على أرض زراعية تقيم فيها عائلة نازحة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بوصول عدد من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح نتيجة للقصف الإسرائيلي على المدينة.

وقال شهود عيانإن القصف استهدف أرضا زراعية تقيم فيها عائلة نازحة في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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