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الاحتلال يحتجز طواقم طبية أمام المستشفى الحكومي بطولكرم

السبت 20 أبريل 2024 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز طواقم طبية أمام المستشفى الحكومي بطولكرم



طولكرم/سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طاقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر، وطاقم طبي آخر، أمام مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وقالت مراسلتنا، إن جنود الاحتلال أوقفوا المسعفين والأطباء في منطقة محيط مستشفى ثابت ثابت، ودققوا في هوياتهم، وأخضعوهم للاستجواب والتحقيق الميداني.

وأفادت الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال احتجزت طاقم اسعاف للجمعية على مدخل مستشفى ثابت ثابت في طولكرم، خلال عملهم الإنساني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على المخيم عبر الدفع بمزيد من الآليات العسكرية التي تتمركز في كافة محاوره وأزقته وحاراته وشارع نابلس المحاذي لمدخله، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية تجاه من يحاول الخروج أو الاقتراب من المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط إطلاق كثيف من قبل قوات الاحتلال للأعيرة النارية.

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