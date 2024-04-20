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لليوم الثالث على التوالي.. إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

السبت 20 أبريل 2024 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثالث على التوالي.. إطلاق صواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف



غزة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة بمستوطنة كيسوفيم، بـ"غلاف غزة" أطلقا من القطاع.

وبحسب هيئة البث الرسمية "تم إطلاق صاروخين من جنوب قطاع غزة تجاه كيسوفيم، سقطا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وأضافت أن هذا اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه إطلاق صواريخ من غزة تجاه منطقة الغلاف.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة الإطلاق جنوبي قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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