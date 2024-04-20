أبو هولي يرحب بالتمويل البلجيكي للأونروا ويدعو المانحين الى توقيع اتفاقات تمويل متعدد السنوات للأونروا

رام الله/سما/

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي صرف بلجيكا مساهماتها المالية لدعم ميزانية الاونروا للعام 2024، وتوقيعها اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات بقيمة إجمالية قدرها 27.5 مليون يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة 2024-2026 تشمل 13.5 مليون يورو مساهماتها المالية للأونروا للعام الجاري، و7 ملايين يورو لكل سنة متبقية.

وأكد د. أبو هولي في بيانه بان بلجيكا على مدار ستة عقود من الزمن كانت ولا تزال مساهم وداعم سياسي ومالي رئيسي للأونروا لافتاً الى ان الحكومة البلجيكية رفضت تعليق تمويلها إزاء الاتهامات الإسرائيلية ضد الاونروا، وأكدت على استمرار ولاية الاونروا في مناطق عملياتها حسب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم عملها الإنساني في قطاع غزة الذي وصفته بالمنقذ لحياة الملايين من الفلسطينيين المدنيين الأبرياء النازحين من بيوتهم .

وأشار الى ان التمويل البلجيكي المرن/ غير المخصص سيعطي الاونروا صرف الأموال حسب الأولويات والاحتياجات في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة وعلى برامجها الأساسية والطارئة، مؤكداً بان سيساهم في ذات الوقت في جسر فجوة التمويل والاستمرار في خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية للاجئين الفلسطينيين التي تشمل لهم هذه الخدمات شريان الحياة ومصدر دخلهم الوحيد .

وحث د. أبو هولي الدول المانحة على تقديم تمويل إضافي، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعدد السنوات مع الاونروا والذي سيساعد الاونروا على استقرار واستدامة تمويلها والقدرة على التنبؤ به، كما طالب الدول المانحة التي لا تزال تعلق تمويلها باتخاذ خطوة الى الامام نحو استئنافه .

وأكد د. أبو هولي على استمرار عمل الاونروا، في مناطق عملياتها الخمس الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 محذراً من خطورة المساعي الإسرائيلية لانهاء دورها ونقل صلاحياتها الى المنظمات الدولية والحكومات المضيفة على استقرار المنطقة .