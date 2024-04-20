الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي تصوت لصالح حزمة مساعدات لـ"إسرائيل"

واشنطن/سما/

صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس النواب الأمريكي اليوم السبت لصالح مشروع قانون يخصص أموالا إضافية لإسرائيل وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار تخصص مساعدات لحلفاء رئيسيين لواشنطن في أنحاء العالم.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت ان تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدة عسكرية جديدة لبلاده بمليارات الدولارات هو بمثابة “دفاع عن الحضارة الغربية”، وذلك على خلفية الحرب بين الدولة العبرية وحماس وتصاعد التوتر بينها وبين ايران.

وكتب نتنياهو على منصة اكس أن “الكونغرس الامريكي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرا جدا، يعكس دعما ثنائيا قويا لاسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية. شكرا لاصدقائنا، شكرا لأميركا”.



الخارجية الروسية: المساعدات الأمريكية ستعمق أزمات العالم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت إن التشريع الأمريكي الذي نص على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان من شأنه أن “يعمق الأزمة في أنحاء العالم”.

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام “المساعدات العسكرية لنظام كييف تمثل رعاية مباشرة للنشاط الإرهابي”.

وتابعت قائلة “بالنسبة لتايوان، هذا تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وبالنسبة لإسرائيل، هذا بمثابة طريق يؤدي مباشرة إلى التصعيد وزيادة غير مسبوقة في التوتر بالمنطقة”.