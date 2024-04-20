  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

صور قمر صناعي تظهر أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية

السبت 20 أبريل 2024 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور قمر صناعي تظهر أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية



واشنطن/سما/

أظهرت صور قمر صناعي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" السبت، أن الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قد أدى إلى إتلاف ممر حظائر الطائرات.

 

وكشفت صور "بلانت لابس بي بي سي" (Planet Labs PBC) التي التقطت الجمعة بطلب من "أ ب" بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية على بعد 65 كيلومترا جنوب القدس.

وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر.

كما تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.

AP / Planet Labs PBC
 

AP / Planet Labs PBC

وأظهرت صور أخرى نشرها الجيش الإسرائيلي حفرة في الرمال ودمارا تحت ما بدا أنه جدار قال إنه نتيجة للهجوم الإيراني.
 

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت صورا منخفضة الجودة للموقع يوم الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن من "طراز سي-130".

 

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد 14 أبريل بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت 13 أبريل أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

وأظهر الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي مدى استعداد طهران لاستخدام ترسانتها الهائلة من الصواريخ الباليستية مباشرة على إسرائيل، فيما تستمر التوترات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مقاومون يخطفون الأنظار.. فيديو لقصفهم جيش الاحتلال وهم يرتدون قميص فريق الزمالك

هآرتس" تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة..

برلين تقدم شكوى بعد تسريب تقرير الخلاف بين نتنياهو وبيربوك

مسؤول سابق في الموساد يتهم مصر بالضعف.. محاولة لتبرير اجتياح رفح؟

فورين بوليسي: لماذا لم تقطع الدول العربية علاقاتها مع "إسرائيل"؟

9 شهداء بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية على رفح (صور وفيديو)

ليبرمان: نتنياهو مهتم بدولة فلسطينية وبرنامج نووي سعودي..

الأخبار الرئيسية

قراءات إسرائيلية حول ضربة أصفهان: تمهيد لاجتياح رفح؟

photo_2024-04-20_17-34-06

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم أردوغان بعد استضافة قادة حماس (شاهد)

شهداء وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

مصدر قيادي فلسطيني: لا توجد أرضية للتفاوض مع الاحتلال.. وحماس قد تفكر في بدائل

photo_2024-04-20_14-48-06

مصادر تنفي بحث قادة "حماس" الخروج من قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية