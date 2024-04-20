صور قمر صناعي تظهر أضرار الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية

واشنطن/سما/

أظهرت صور قمر صناعي حللتها وكالة "أسوشيتد برس" السبت، أن الهجوم الإيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قد أدى إلى إتلاف ممر حظائر الطائرات.

وكشفت صور "بلانت لابس بي بي سي" (Planet Labs PBC) التي التقطت الجمعة بطلب من "أ ب" بقعة سوداء جديدة على ممر قرب حظائر طائرات في الشطر الجنوبي من قاعدة نيفاتيم الجوية على بعد 65 كيلومترا جنوب القدس.

وتتطابق صورة القمر الصناعي مع مقطع مصور بثه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق وأظهر معدات بناء تعمل على ترميم ممر مدمر.

كما تتطابق الحظيرة في خلفية المقطع تلك التي ظهرت قربه.

وأظهرت صور أخرى نشرها الجيش الإسرائيلي حفرة في الرمال ودمارا تحت ما بدا أنه جدار قال إنه نتيجة للهجوم الإيراني.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية التي نشرت صورا منخفضة الجودة للموقع يوم الخميس، أن حظائر الطائرات المجاورة تضم طائرات شحن من "طراز سي-130".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر الأحد 14 أبريل بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء السبت 13 أبريل أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

وأظهر الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي مدى استعداد طهران لاستخدام ترسانتها الهائلة من الصواريخ الباليستية مباشرة على إسرائيل، فيما تستمر التوترات في أنحاء الشرق الأوسط بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة.