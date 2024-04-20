3 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

بيروت/سما/

استشهد 3 أشخاص، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة “الجبين” بجنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا في “الجبين” بقضاء صور، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة الضهيرة الحدودية (جنوب).

من جانبه، نعى “حزب الله”، في بيان السبت، 3 مقاتلين ارتقوا شهداء على طريق القدس. وهم:

- “ الشهيد المجاهد علي رضا حرب (أبو مهدي) مواليد عام 1973 من بلدة المنصوري في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”،

- الشهيد المجاهد حسين علي دغمان "ملاك" مواليد عام 1994 من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

- الشهيد المجاهد مبارك علي حمية "صادق" مواليد عام "1982" من بلدة طاريا وسكان بلدة البزالية في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحزب إلى 283، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 اكتوبر/ تشرين الاول 2023.

وأعلن الحزب في بيان آخر، أنه “استهدف انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية (..) و‏التجهيزات التجسسية في موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة ودمرها”.

كما استهدف مقاتلو الحزب موقع “رويسات العلم” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وانتشارا لجنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية، وفق بيان للحزب.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل “حزب الله” وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.