وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم أردوغان بعد استضافة قادة حماس (شاهد)

القدس المحتلة/سما/

شن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد استضافة الأخير لقادة المكتب السياسي لحركة "حماس".



ونشر كاتس في حسابه عبر "إكس" صورة تجمع أردوغان برئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، وعلق عليها باللغة التركية "الإخوان المسلمون: اغتصاب ومجازر وتدنيس الجثث وحرق الأطفال".



وأضاف مخاطبا أردوغان ومشيرا إلى اسمه: "يجب عليك أن تخجل".

وقال أردوغان مخاطبا هنية إن "إسرائيل ستدفع حتما يوما ما ثمن الظلم الذي تمارسه على الفلسطينيين".



وتابع أنه تعهد لهنية بـ"مواصلة تركيا مساعداتها الإنسانية لفلسطين وإرسالها في هذا الإطار أكثر من 45 ألف طن من المساعدات".







وكان أردوغان استضاف السبت، قادة حماس وفي مقدمتهم هنية وخالد مشعل، وزاهر جبارين، ومحمد نزال، وذلك في قصر دولمة بهجة على ضفاف البوسفور في مدينة إسطنبول.



وقال أردوغان: "قد لا نتمكن من شرح بعض ما قمنا به، لكن من يشككون في حساسيتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلا أم آجلا، وسيرون حجم الظلم الذي ارتكبوه بحقنا".



ولفت إلى أن "إسرائيل بالدعم غير المشروط، الذي تتلقاه من الغرب، ترتكب مجزرة دونت بكل خزي في تاريخ البشرية بغطرسة واستهتار كبيرين".



وأضاف: "بينما لم يكن أحد في العالم يستطيع أن يتحدث، خرجنا وقلنا إن حماس ليست تنظيما إرهابيا، بل جماعة مقاومة".



وهذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





