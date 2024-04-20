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استشهاد ضابط إسعاف برصاص الاحتلال في قرية الساوية

السبت 20 أبريل 2024 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد ضابط إسعاف برصاص الاحتلال في قرية الساوية



نابلس/سما/

 استشهد سائق مركبة إسعاف، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم للمستعمرين، مساء اليوم السبت، على قرية الساوية جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد سائق سيارة إسعاف (محمد عوض الله محمد موسى 50 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب قرية الساوية جنوب نابلس، أثناء توجهه لنقل إصابات من القرية جراء اعتداءات المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى إلى إصابة مواطن (50 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، وآخر(26 عاما) بالرصاص الحي في الوجه.

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