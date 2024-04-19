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شهداء وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

السبت 20 أبريل 2024 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة



غزة/سما/

استشهد مواطنون وأصيب العشرات، اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين اثنين، وأصيب عدد آخر، إثر قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة الفالوجا بمحيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب 30 مواطنا جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الدكتور معين ساعد وإصابة نجله بعد استهداف الاحتلال لعيادته في مخيم البريج ، كما استشهد مواطنين اثنين وأصيب عدد آخر جراء استهداف الاحتلال منزلا قرب المخيم وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34049 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 37، وإصابة 68 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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